Устинов Трофим Алексеев
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Устинов Алексей Федоров
Мать: Мария Павлова
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Екатерина Трофимовна
Мать ребёнка: Устинова Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
20.06.1907
Дочь: Агриппина Трофимовна
Мать ребёнка: Устинова Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
26.03.1910
Сын: Устинов Николай Трофимович
Мать ребёнка: Устинова Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
?.04.1913
Мать ребёнка: Устинова Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1915
Сын: Устинов Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Устинова Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
17.08.1917
Мать ребёнка: Устинова Прасковья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно