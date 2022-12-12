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Устинов Трофим Алексеев

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Устинов Алексей Федоров

Мать: Мария Павлова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Екатерина Трофимовна

Мать ребёнка: Устинова Прасковья Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.06.1907

Дочь: Агриппина Трофимовна

Мать ребёнка: Устинова Прасковья Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.03.1910

Сын: Устинов Николай Трофимович

Мать ребёнка: Устинова Прасковья Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.04.1913

Сын: Устинов Иван Трофимович

Мать ребёнка: Устинова Прасковья Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Устинов Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Устинова Прасковья Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.08.1917

Сын: Устинов Федор Трофимович

Мать ребёнка: Устинова Прасковья Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинова Прасковья Васильева

Смерть
Неизвестно
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