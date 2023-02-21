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Устинова Прасковья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Устинов Трофим Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.06.1907

Дочь: Агриппина Трофимовна

Отец ребёнка: Устинов Трофим Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.03.1910

Сын: Устинов Николай Трофимович

Отец ребёнка: Устинов Трофим Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.04.1913

Сын: Устинов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Устинов Трофим Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Устинов Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Устинов Трофим Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.08.1917

Сын: Устинов Федор Трофимович

Отец ребёнка: Устинов Трофим Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Трофим Алексеев

Смерть
Неизвестно
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