Устинова Прасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Устинов Трофим Алексеев
Рождение ребёнка
20.06.1907
Дочь: Агриппина Трофимовна
Отец ребёнка: Устинов Трофим Алексеев
Рождение ребёнка
26.03.1910
Сын: Устинов Николай Трофимович
Отец ребёнка: Устинов Трофим Алексеев
Рождение ребёнка
?.04.1913
Отец ребёнка: Устинов Трофим Алексеев
Рождение ребёнка
1915
Сын: Устинов Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Устинов Трофим Алексеев
Рождение ребёнка
17.08.1917
Отец ребёнка: Устинов Трофим Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно