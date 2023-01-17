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Татьяна Михайлова

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Место рождения

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Михаил Афанасьев

Мать: не указана

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Прасковья Павлова

Отец ребёнка: Сафронов Павел Филиппов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Сафронов Павел Филиппов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Сафронов Павел Филиппов

Рождение ребёнка
06.01.1857

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Сафронов Павел Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
18.01.1858

Муж: Сафронов Павел Филиппов

Рождение ребёнка
17.04.1861

Сын: Миронов Георгий Павлов

Отец ребёнка: Сафронов Павел Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.03.1863

Сын: Миронов Иван Павлов

Отец ребёнка: Сафронов Павел Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.07.1868

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Сафронов Павел Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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