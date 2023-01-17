Татьяна Михайлова
Место рожденияТульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Михаил Афанасьев
Мать: не указана
Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Прасковья Павлова
Отец ребёнка: Сафронов Павел Филиппов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Сафронов Павел Филиппов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Сафронов Павел Филиппов
Рождение ребёнка
06.01.1857
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Сафронов Павел Филиппов
Бракосочетание
18.01.1858
Рождение ребёнка
17.04.1861
Отец ребёнка: Сафронов Павел Филиппов
Рождение ребёнка
25.03.1863
Сын: Миронов Иван Павлов
Отец ребёнка: Сафронов Павел Филиппов
Рождение ребёнка
05.07.1868
Дочь: Ольга Павловна
Отец ребёнка: Сафронов Павел Филиппов
Смерть
Неизвестно