Чернышова Наталия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова Наталия Михайловна

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Место рождения

Белгород, город Белгород, Белгородская область

Дата рождения

08.09.1892

Дата смерти

03.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1892

Отец: Чернышов Михаил

Мать: Чернышова Мария

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
01.07.1918

Сын: Немировский Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Немировский Василий Федорович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Немировская Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Немировский Василий Федорович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Немировская Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Немировский Василий Федорович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Немировская Вера Васильевна

Отец ребёнка: Немировский Василий Федорович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Немировский Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Немировский Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немировский Василий Федорович

Смерть
03.01.1966
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