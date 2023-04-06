Чернышова Наталия Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.09.1892
Дата смерти03.01.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1892
Отец: Чернышов Михаил
Мать: Чернышова Мария
Рождение ребёнка
01.07.1918
Сын: Немировский Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Немировский Василий Федорович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Немировская Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Немировский Василий Федорович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Немировская Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Немировский Василий Федорович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Немировская Вера Васильевна
Отец ребёнка: Немировский Василий Федорович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Немировский Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Немировский Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1966