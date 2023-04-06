Немировский Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения08.02.1889
Дата смерти08.02.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1918
Сын: Немировский Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Чернышова Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Немировская Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Чернышова Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Немировская Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Чернышова Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Немировская Вера Васильевна
Мать ребёнка: Чернышова Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Немировский Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Чернышова Наталия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1939