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Немировский Василий Федорович

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Место рождения

Старая Водолага, Харківська область

Дата рождения

08.02.1889

Дата смерти

08.02.1939

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Водолага, Харківська область
Рождение ребёнка
01.07.1918

Сын: Немировский Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Чернышова Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Немировская Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Чернышова Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Немировская Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Чернышова Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Немировская Вера Васильевна

Мать ребёнка: Чернышова Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Немировский Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Чернышова Наталия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Наталия Михайловна

Смерть
08.02.1939
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