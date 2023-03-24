Чернышова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1892
Дочь: Чернышова Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Чернышов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чернышов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова Олимпиада Михайловна
Отец ребёнка: Чернышов Михаил
Смерть
1918