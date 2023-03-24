Чернышова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1892

Дочь: Чернышова Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Чернышов Михаил

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Иван Михаилович

Отец ребёнка: Чернышов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова Олимпиада Михайловна

Отец ребёнка: Чернышов Михаил

Смерть
1918
Белгород, город Белгород, Белгородская область
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