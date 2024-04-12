Турухин - Трусихин Петр Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турухин - Трусихин Петр Леонтьев

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Около 1774 г.р.

Жена

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Турухин - Трусихин Леонтий Григорьев

Мать: Турухина - Трусихина Матрона Яковлева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.06.1818

Дочь: Агрипина Петрова

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Агрипина Тимофеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.07.1818

Жена: Турухина - Трусихина Агрипина Тимофеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.11.1819

Дочь: Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Агрипина Тимофеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.06.1821

Сын: Турухин - Трусихин Петр Петров

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Агрипина Тимофеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.09.1822

Дочь: Надежда Петрова

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Агрипина Тимофеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.12.1823

Сын: Турухин - Трусихин Василий Петров

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Агрипина Тимофеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.12.1830

Сын: Турухин - Трусихин Савва Петров

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Агрипина Тимофеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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