Турухин - Трусихин Петр Леонтьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Рождение ребёнка
26.06.1818
Дочь: Агрипина Петрова
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Агрипина Тимофеева
Бракосочетание
08.07.1818
Рождение ребёнка
25.11.1819
Дочь: Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Агрипина Тимофеева
Рождение ребёнка
21.06.1821
Сын: Турухин - Трусихин Петр Петров
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Агрипина Тимофеева
Рождение ребёнка
17.09.1822
Дочь: Надежда Петрова
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Агрипина Тимофеева
Рождение ребёнка
27.12.1823
Сын: Турухин - Трусихин Василий Петров
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Агрипина Тимофеева
Рождение ребёнка
03.12.1830
Сын: Турухин - Трусихин Савва Петров
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Агрипина Тимофеева
Смерть
Неизвестно