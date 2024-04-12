Турухина - Трусихина (Здерихина) Агрипина Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1798
Отец: Здерихин Тимофей
Рождение ребёнка
26.06.1818
Дочь: Агрипина Петрова
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Петр Леонтьев
Бракосочетание
08.07.1818
Рождение ребёнка
25.11.1819
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
21.06.1821
Сын: Турухин - Трусихин Петр Петров
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
17.09.1822
Дочь: Надежда Петрова
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
27.12.1823
Сын: Турухин - Трусихин Василий Петров
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
03.12.1830
Сын: Турухин - Трусихин Савва Петров
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Петр Леонтьев
Смерть
Неизвестно