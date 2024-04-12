Турухина - Трусихина (Здерихина) Агрипина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турухина - Трусихина (Здерихина) Агрипина Тимофеева

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Место рождения

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Здерихин Тимофей

Мать: не указана

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.06.1818

Дочь: Агрипина Петрова

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Петр Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.07.1818

Муж: Турухин - Трусихин Петр Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.11.1819

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Петр Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.06.1821

Сын: Турухин - Трусихин Петр Петров

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Петр Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.09.1822

Дочь: Надежда Петрова

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Петр Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.12.1823

Сын: Турухин - Трусихин Василий Петров

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Петр Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.12.1830

Сын: Турухин - Трусихин Савва Петров

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Петр Леонтьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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