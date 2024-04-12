Турухин - Трусихин Василий Петров
Место рождения
Дата рождения27.12.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1823
Рождение ребёнка
21.11.1848
Сын: Турухин - Трусихин Александр Васильев
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Домника Иванова
Рождение ребёнка
09.06.1850
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Домника Иванова
Рождение ребёнка
07.10.1851
Дочь: Пелагия Васильева
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Домника Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно