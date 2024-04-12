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Турухин - Трусихин Василий Петров

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

27.12.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1823

Отец: Турухин - Трусихин Петр Леонтьев

Мать: Турухина - Трусихина Агрипина Тимофеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.11.1848

Сын: Турухин - Трусихин Александр Васильев

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Домника Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.06.1850

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Домника Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1851

Дочь: Пелагия Васильева

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Домника Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турухина - Трусихина Домника Иванова

Смерть
Неизвестно
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