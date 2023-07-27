Турухина - Трусихина (Турухина - Трусихина) Домника Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турухина - Трусихина (Турухина - Трусихина) Домника Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1848

Сын: Турухин - Трусихин Александр Васильев

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.06.1850

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1851

Дочь: Пелагия Васильева

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турухин - Трусихин Василий Петров

Смерть
Неизвестно
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