Турухина - Трусихина (Турухина - Трусихина) Домника Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.1848
Сын: Турухин - Трусихин Александр Васильев
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Петров
Рождение ребёнка
09.06.1850
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Петров
Рождение ребёнка
07.10.1851
Дочь: Пелагия Васильева
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Василий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно