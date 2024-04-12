Турухин - Трусихин Леонтий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти27.10.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Турухин - Трусихин Петр Леонтьев
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
20.03.1803
Сын: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
01.09.1805
Сын: Турухин - Трусихин Симеон Леонтьев
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
05.05.1807
Сын: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Матрона Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.1839
Причина смерти: от старости