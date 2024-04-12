Турухин - Трусихин Леонтий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турухин - Трусихин Леонтий Григорьев

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

27.10.1839

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Трусихин - Турухин Григорий Васильев

Мать: Трусихина - Турухина Гликерия Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Турухин - Трусихин Петр Леонтьев

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Матрона Яковлева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.1803

Сын: Турухин - Трусихин Гавриил Леонтьев

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Матрона Яковлева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.09.1805

Сын: Турухин - Трусихин Симеон Леонтьев

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Матрона Яковлева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.1807

Сын: Турухин - Трусихин Василий Леонтьев

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Матрона Яковлева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турухина - Трусихина Матрона Яковлева

Смерть
27.10.1839
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от старости
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