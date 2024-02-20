Лукьяненко (Дереза) Любовь Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьяненко (Дереза) Любовь Федотовна

Лукьяненко (Дереза) Любовь Федотовна

avatar

Место рождения

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на, х.Братский

Дата рождения

22.09.1899

Дата смерти

14.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1899

Отец: Дереза Федот Лукьянович

Мать: Дереза Наталья Михайловна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на, х.Братский
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Лукьяненко Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Михайлович / Ст. /

Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский
Бракосочетание
До 1917

Муж: Лукьяненко Михаил Михайлович / Ст. /

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Лукьяненко Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Михайлович / Ст. /

Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский
Рождение ребёнка
1925

Сын: Лукьяненко Николай Михайлович

Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Михайлович / Ст. /

СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Лукьяненко Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Михайлович / Ст. /

СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский
Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Михайлович / Ст. /

СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский
Рождение ребёнка
26.06.1939

Дочь: 1-Й Брак Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Михайлович / Ст. /

Азербайджан, Белаканский р-н, г.Белакан
Смерть
14.04.1985
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Болезнь-отеросклероз
Похороны
15.04.1985
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close