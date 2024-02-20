Лукьяненко (Дереза) Любовь Федотовна
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на, х.Братский
Дата рождения22.09.1899
Дата смерти14.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
22.09.1899
Отец: Дереза Федот Лукьянович
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на, х.Братский
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Лукьяненко Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Михайлович / Ст. /
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский
Бракосочетание
До 1917
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Лукьяненко Иван Михайлович
Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Михайлович / Ст. /
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лукьяненко Николай Михайлович
Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Михайлович / Ст. /
СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Лукьяненко Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Михайлович / Ст. /
СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Михайлович / Ст. /
СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский
Рождение ребёнка
26.06.1939
Дочь: 1-Й Брак Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Михайлович / Ст. /
Азербайджан, Белаканский р-н, г.Белакан
Смерть
14.04.1985
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Болезнь-отеросклероз
Похороны
15.04.1985
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.