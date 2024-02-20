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Лукьяненко Иван Михайлович

Место рождения

Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

До 1933

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Лукьяненко Михаил Михайлович / Ст. /

Мать: Лукьяненко Любовь Федотовна

Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский
Смерть
До 1933
СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский
Причина смерти: От голода
Похороны
Неизвестно
СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский
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