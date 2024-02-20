Лукьяненко Юрий Михайлович
Место рожденияСССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский
Дата рожденияОколо 1929
Дата смертиДо 1933
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929
СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский
Смерть
До 1933
СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский
Причина смерти: От голода
Похороны
Неизвестно
СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский