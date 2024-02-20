Дереза Федот Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1873
Мать ребёнка: Дереза Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Дереза Наталья Михайловна
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Кулишова Татьяна Федотовна
Мать ребёнка: Дереза Наталья Михайловна
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на, х.Братский
Рождение ребёнка
22.09.1899
Дочь: Лукьяненко Любовь Федотовна
Мать ребёнка: Дереза Наталья Михайловна
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на, х.Братский
Бракосочетание
До 1899
Смерть
Неизвестно