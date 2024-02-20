Дереза Тихон Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДереза Тихон Федотович

Дереза Тихон Федотович

Место рождения

Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский

Дата рождения

1890

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Дереза Федот Лукьянович

Мать: Дереза Наталья Михайловна

Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский
Место жительства
С 1917 по 1935
Россия,СССР
Проживал в Терской обл.,Краснодарский кр.х.Пятихатский,Прохладный,Александровский с/с
Смерть
Около 1920
Россия Астраханская обл.
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Россия Астраханская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close