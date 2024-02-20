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Лукьяненко Николай Михайлович

Место рождения

СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская

Дата рождения

1925

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

Около 1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Лукьяненко Михаил Михайлович / Ст. /

Мать: Лукьяненко Любовь Федотовна

СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Военная служба
29.12.1943
СССР,Грузинская ССР Сигнахский РВК
195 гв.ап, 91 гв.сд 3 - й Белорусский Фронт, разведчик
Военная награда
28.06.1944
Приказ № 030-н
Медаль «За отвагу»
Военная награда
23.02.1945
СССР 3-й Белорусский Фронт
2-я Медаль «За Отвагу» Приказ № 30/н ком.195 гв.ап.,91гв.сд
Бракосочетание
До 1953

Жена: Лукьяненко Мария

Грузия
Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьяненко Мария

Грузия
Смерть
2014
Грузия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Грузия
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