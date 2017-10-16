Петрова (Бондяева) Мария Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти16.10.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1952
Дочь: Шалаева Галина Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Иванович
Калтан, Калтанский, Кемеровская область
Бракосочетание
25.02.1954
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
На момент брака Марие 18 лет, а Александру 28 лет Проживали в г. Красноярск-45 До этого в Лобне
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Петров Александр Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1960 ст.
Сын: Петров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Иванович
Лобня, Лобня, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1961
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Иванович
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Иванович
Смерть
16.10.2017
Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край