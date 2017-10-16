Петрова (Бондяева) Мария Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Бондяева) Мария Ефремовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

16.10.2017

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1952

Дочь: Шалаева Галина Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Иванович

Калтан, Калтанский, Кемеровская область
Бракосочетание
25.02.1954

Муж: Петров Александр Иванович

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
На момент брака Марие 18 лет, а Александру 28 лет Проживали в г. Красноярск-45 До этого в Лобне
Рождение ребёнка
1954

Сын: Владимир Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Иванович

Рождение ребёнка
25.03.1960 ст.

Сын: Петров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Иванович

Лобня, Лобня, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1961

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Иванович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Иванович

Смерть
16.10.2017
Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край
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