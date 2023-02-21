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(Петров) Владимир Александрович
(Петров) Владимир Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1954
Пол
Мужской
Отец
Петров (Гаркалов) Александр Иванович
1914 г.р.
Мать
Петрова (Бондяева) Мария Ефремовна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец:
Петров Александр Иванович
Мать:
Петрова Мария Ефремовна
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