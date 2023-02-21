Землянов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Святославка
Рождение ребёнка
27.07.1911 ст.
Дочь: Конаныхина Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Землянова Мария Петровна
Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Свидетельство о рождении РД №323666 (повторное) Место рождения: Красавский район, Саратовская область, село Красавка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Землянова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Ивановна
Мать ребёнка: Землянова Мария Петровна
Смерть
Неизвестно