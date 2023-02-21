Землянов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землянов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Святославка
Рождение ребёнка
27.07.1911 ст.

Дочь: Конаныхина Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Землянова Мария Петровна

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Свидетельство о рождении РД №323666 (повторное) Место рождения: Красавский район, Саратовская область, село Красавка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Землянова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Ивановна

Мать ребёнка: Землянова Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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