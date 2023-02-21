Землянова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землянова Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1911

Дочь: Конаныхина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Землянов Иван Михайлович

Свидетельство о рождении РД №323666 (повторное) Место рождения: Красавский район, Саратовская область, село Красавка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Землянов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Ивановна

Отец ребёнка: Землянов Иван Михайлович

Смерть
1973
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