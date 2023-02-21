Землянова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1911
Дочь: Конаныхина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Землянов Иван Михайлович
Свидетельство о рождении РД №323666 (повторное) Место рождения: Красавский район, Саратовская область, село Красавка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Землянов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Ивановна
Отец ребёнка: Землянов Иван Михайлович
Смерть
1973