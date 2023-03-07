Конаныхина (Землянова) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.07.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
27.07.1911 ст.
Отец: Землянов Иван Михайлович
Мать: Землянова Мария Петровна
Свидетельство о рождении РД №323666 (повторное) Место рождения: Красавский район, Саратовская область, село Красавка
Рождение ребёнка
28.12.1937
Дочь: Мельникова Нелли Ивановна
Отец ребёнка: Конаныхин Иван Алексеевич
Бракосочетание
01.06.1949
Свидетельство о браке ЭЛ №064195 запись №46
Смерть
Неизвестно