Конаныхина (Землянова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конаныхина (Землянова) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

27.07.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1911 ст.

Отец: Землянов Иван Михайлович

Мать: Землянова Мария Петровна

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Свидетельство о рождении РД №323666 (повторное) Место рождения: Красавский район, Саратовская область, село Красавка
Рождение ребёнка
28.12.1937

Дочь: Мельникова Нелли Ивановна

Отец ребёнка: Конаныхин Иван Алексеевич

Бракосочетание
01.06.1949

Муж: Конаныхин Иван Алексеевич

Свидетельство о браке ЭЛ №064195 запись №46
Смерть
Неизвестно
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