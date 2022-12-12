Лисовский Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1912
Дата смерти1988
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1912
Рождение ребёнка
01.09.1947
Дочь: Глибкина Изабелла Николаевна
Мать ребёнка: Лисовская - Сафронова Мария Яковлевна
Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
31.03.1969
Дочь: Свинкина Инга Николаевна
Мать ребёнка: Лисовская Лидия Илларионовна
Рождение ребёнка
20.08.1970
Сын: Лисовский Иван Николаевич
Мать ребёнка: Лисовская Лидия Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Капитан 1 ранга
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988