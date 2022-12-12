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Лисовский Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1912

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1912

Отец: Лисовский Иван Яковлевич

Мать: Лисовская Валентина Францевна

Рождение ребёнка
01.09.1947

Дочь: Глибкина Изабелла Николаевна

Мать ребёнка: Лисовская - Сафронова Мария Яковлевна

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
31.03.1969

Дочь: Свинкина Инга Николаевна

Мать ребёнка: Лисовская Лидия Илларионовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.08.1970

Сын: Лисовский Иван Николаевич

Мать ребёнка: Лисовская Лидия Илларионовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисовская - Сафронова Мария Яковлевна

Военная служба
Неизвестно
Капитан 1 ранга
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисовская Лидия Илларионовна

Смерть
1988
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