Лисовская (Егорова) Лидия Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисовская (Егорова) Лидия Илларионовна

Лисовская (Егорова) Лидия Илларионовна

avatar

Место рождения

Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.04.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1931

Отец: Егоров Илларион Герасимович

Мать: Егорова Анна Ивановна

Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.11.1955

Сын: Тихомиров Юрий Александрович

Отец ребёнка: Тихомиров Александр

Рождение ребёнка
31.03.1969

Дочь: Свинкина Инга Николаевна

Отец ребёнка: Лисовский Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.08.1970

Сын: Лисовский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Лисовский Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисовский Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Александр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close