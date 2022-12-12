Лисовская (Егорова) Лидия Илларионовна
Место рождения
Дата рождения23.04.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1931
Отец: Егоров Илларион Герасимович
Мать: Егорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1955
Сын: Тихомиров Юрий Александрович
Отец ребёнка: Тихомиров Александр
Рождение ребёнка
31.03.1969
Дочь: Свинкина Инга Николаевна
Отец ребёнка: Лисовский Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1970
Сын: Лисовский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Лисовский Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихомиров Александр
Смерть
Неизвестно