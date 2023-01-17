Лисовская - Сафронова (Попова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисовская - Сафронова (Попова) Мария Яковлевна

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Место рождения

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.06.1939

Сын: Сафронов Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Сафронов Алексей Семенович

Рождение ребёнка
01.09.1947

Дочь: Глибкина Изабелла Николаевна

Отец ребёнка: Лисовский Николай Иванович

Лиепая, Liepāja
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Алексей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисовский Николай Иванович

Смерть
1960
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Похоронена на Введенском кладбище
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