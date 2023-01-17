Лисовская - Сафронова (Попова) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1939
Сын: Сафронов Игорь Алексеевич
Отец ребёнка: Сафронов Алексей Семенович
Рождение ребёнка
01.09.1947
Дочь: Глибкина Изабелла Николаевна
Отец ребёнка: Лисовский Николай Иванович
Лиепая, Liepāja
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Похоронена на Введенском кладбище