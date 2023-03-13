Вороновъ Ларионъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВороновъ Ларионъ

Вороновъ Ларионъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Вороновъ Нестеръ

Мать: Воронова Настасья Семенова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Вороновъ Дементий

Мать ребёнка: Воронова Василиса Филиппова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Вороновъ Тихонъ

Мать ребёнка: Воронова Василиса Филиппова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Вороновъ Антонъ

Мать ребёнка: Воронова Василиса Филиппова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Воронова Василиса Филиппова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Воронова Василиса Филиппова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Василиса Филиппова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close