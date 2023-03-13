Вороновъ Ларионъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Вороновъ Нестеръ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Вороновъ Дементий
Мать ребёнка: Воронова Василиса Филиппова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Вороновъ Тихонъ
Мать ребёнка: Воронова Василиса Филиппова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Вороновъ Антонъ
Мать ребёнка: Воронова Василиса Филиппова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Воронова Василиса Филиппова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Воронова Василиса Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно