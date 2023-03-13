Воронова Василиса Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова Василиса Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Вороновъ Дементий

Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Вороновъ Тихонъ

Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Вороновъ Антонъ

Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вороновъ Ларионъ

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