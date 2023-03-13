Воронова Василиса Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Вороновъ Дементий
Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Вороновъ Тихонъ
Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Вороновъ Антонъ
Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вороновъ Ларионъ