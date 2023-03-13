Вороновъ Нестеръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Вороновъ Афонасий
Мать: Воронова Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1753
Сын: Вороновъ Ларионъ
Мать ребёнка: Воронова Настасья Семенова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Плеханова Алена
Мать ребёнка: Воронова Настасья Семенова
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно