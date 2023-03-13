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Вороновъ Нестеръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Вороновъ Афонасий

Мать: Воронова Марья Алексеева

Рождение ребёнка
1753

Сын: Вороновъ Ларионъ

Мать ребёнка: Воронова Настасья Семенова

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Плеханова Алена

Мать ребёнка: Воронова Настасья Семенова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Настасья Семенова

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