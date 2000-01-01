Безгодов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1906
Дата смерти30.11.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1940
Дочь: Никонова Валентина
Мать ребёнка: Безгодова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жигалов Елизавета
Мать ребёнка: Безгодова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безгодова Анна
Смерть
30.11.1942
Погиб в ВОВ.