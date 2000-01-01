Безгодов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безгодов Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1906

Дата смерти

30.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1940

Дочь: Никонова Валентина

Мать ребёнка: Безгодова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жигалов Елизавета

Мать ребёнка: Безгодова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безгодова Анна

Смерть
30.11.1942
Погиб в ВОВ.
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