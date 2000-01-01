Безгодова (Рюмина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безгодова (Рюмина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1906

Дата смерти

24.07.1973

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1940

Дочь: Никонова Валентина

Отец ребёнка: Безгодов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жигалов Елизавета

Отец ребёнка: Безгодов Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безгодов Алексей Николаевич

Смерть
24.07.1973
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