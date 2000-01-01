Безгодова (Рюмина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1906
Дата смерти24.07.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1940
Дочь: Никонова Валентина
Отец ребёнка: Безгодов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жигалов Елизавета
Отец ребёнка: Безгодов Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.1973