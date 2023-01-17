Никонова (Безгодова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова (Безгодова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1940

Отец: Безгодов Алексей Николаевич

Мать: Безгодова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
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