Никонова (Безгодова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1940
Отец: Безгодов Алексей Николаевич
Мать: Безгодова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно