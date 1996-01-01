Мельничук (Березневич) Марина Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельничук (Березневич) Марина Казимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1900

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1900

Отец: Березневич Каземир Матвеевич

Мать: Березневич Иулита Яковлевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мельничук Иван Антонович

Отец ребёнка: Мельничук Антон Куприянович

Рождение ребёнка
23.02.1926

Сын: Мельничук Сидор Антонович

Отец ребёнка: Мельничук Антон Куприянович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Мельничук Василий Антонович

Отец ребёнка: Мельничук Антон Куприянович

Рождение ребёнка
04.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельничук Антон Куприянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельничук Антон Куприянович

Смерть
1996
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