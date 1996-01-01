Мельничук (Березневич) Марина Казимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1900
Дата смерти1996
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1900
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Мельничук Антон Куприянович
Рождение ребёнка
23.02.1926
Сын: Мельничук Сидор Антонович
Отец ребёнка: Мельничук Антон Куприянович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Мельничук Василий Антонович
Отец ребёнка: Мельничук Антон Куприянович
Рождение ребёнка
04.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельничук Антон Куприянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996