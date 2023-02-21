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Мельничук Антон Куприянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Мельничук Куприян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мельничук Иван Антонович

Мать ребёнка: Мельничук Марина Казимировна

Рождение ребёнка
23.02.1926

Сын: Мельничук Сидор Антонович

Мать ребёнка: Мельничук Марина Казимировна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Мельничук Василий Антонович

Мать ребёнка: Мельничук Марина Казимировна

Рождение ребёнка
04.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельничук Марина Казимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельничук Марина Казимировна

Смерть
Неизвестно
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