Мельничук Антон Куприянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Мельничук Куприян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Мельничук Марина Казимировна
Рождение ребёнка
23.02.1926
Сын: Мельничук Сидор Антонович
Мать ребёнка: Мельничук Марина Казимировна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Мельничук Василий Антонович
Мать ребёнка: Мельничук Марина Казимировна
Рождение ребёнка
04.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельничук Марина Казимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно