Березневич Каземир Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1900
Дочь: Мельничук Марина Казимировна
Мать ребёнка: Березневич Иулита Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Березневич Иулита Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Березневич Иулита Яковлевна
Смерть
Неизвестно