Малов Виталий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1930
Дата смерти12.07.2017
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1930
Отец: Малов Михаил Иванович
Мать: Малова Хиония Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1955
Дочь: Андреева Галина Витальевна
Мать ребёнка: Малова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
22.10.1959
Сын: Малов Владимир Витальевич
Мать ребёнка: Малова Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малова Лидия Васильевна
Смерть
12.07.2017