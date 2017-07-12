Малов Виталий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалов Виталий Михайлович

Малов Виталий Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1930

Дата смерти

12.07.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1930

Отец: Малов Михаил Иванович

Мать: Малова Хиония Ивановна

Рождение ребёнка
27.06.1955

Дочь: Андреева Галина Витальевна

Мать ребёнка: Малова Лидия Васильевна

Озерск, Озерский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.10.1959

Сын: Малов Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Малова Лидия Васильевна

Озерск, Озерский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова Лидия Васильевна

Смерть
12.07.2017
Озерск, Озерский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close