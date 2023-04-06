Андреева (Малова) Галина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Малова) Галина Витальевна

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Место рождения

Озерск, Озерский, Челябинская область

Дата рождения

27.06.1955

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1955

Отец: Малов Виталий Михайлович

Мать: Малова Лидия Васильевна

Озерск, Озерский, Челябинская область
Бракосочетание
19.07.1975

Муж: Андреев Анатолий Васильевич

Озерск, Озерский, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.04.1976

Сын: Андреев Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Андреев Анатолий Васильевич

Озерск, Озерский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Анатолий Васильевич

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