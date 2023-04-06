Андреева (Малова) Галина Витальевна
Место рождения
Дата рождения27.06.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1955
Отец: Малов Виталий Михайлович
Мать: Малова Лидия Васильевна
Бракосочетание
19.07.1975
Рождение ребёнка
18.04.1976
Сын: Андреев Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Андреев Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Анатолий Васильевич