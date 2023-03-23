Малова (Зиронова) Хиония Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалова (Зиронова) Хиония Ивановна

Малова (Зиронова) Хиония Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зиронов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1930

Сын: Малов Виталий Михайлович

Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Метлина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рускова Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малова Альбина Михайловна

Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владимирова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close