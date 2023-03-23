Малова (Зиронова) Хиония Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зиронов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1930
Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Метлина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рускова Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малова Альбина Михайловна
Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Владимирова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Малов Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно