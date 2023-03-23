Рускова (Малова) Зоя Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малов Михаил Иванович
Мать: Малова Хиония Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова Елена Витальевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Русков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рускова Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Русков Григорий
Смерть
Неизвестно