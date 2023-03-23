Рускова (Малова) Зоя Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРускова (Малова) Зоя Михайловна

Рускова (Малова) Зоя Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малов Михаил Иванович

Мать: Малова Хиония Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакова Елена Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рускова Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Русков Григорий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close