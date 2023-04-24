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Малов Владимир Витальевич

Место рождения

Озерск, Озерский, Челябинская область

Дата рождения

22.10.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1959

Отец: Малов Виталий Михайлович

Мать: Малова Лидия Васильевна

Озерск, Озерский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.05.1985

Дочь: Малова Варвара Владимировна

Мать ребёнка: Малова Ольга Владимировна

Озерск, Озерский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.03.1991

Сын: Малов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Малова Ольга Владимировна

Озерск, Озерский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова Ольга Владимировна

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