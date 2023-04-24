Малов Владимир Витальевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1959
Отец: Малов Виталий Михайлович
Мать: Малова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
10.05.1985
Дочь: Малова Варвара Владимировна
Мать ребёнка: Малова Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
19.03.1991
Сын: Малов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Малова Ольга Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно