Свешников Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвешников Пётр Васильевич

Свешников Пётр Васильевич

Место рождения

Москва, Царство русское

Дата рождения

1642

Дата смерти

1735

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1642

Отец: Свешников Василий Григорьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1670

Сын: Свешников Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1672

Сын: Свешников Гаврила Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Свешников Егор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1735

Мы используем куки для улучшения работы сайта.