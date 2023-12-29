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Свешников Егор Петрович

Место рождения

Москва, Царство Русское

Дата рождения

1711

Дата смерти

После 1770

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Свешников Пётр Васильевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1727

Жена: Свешникова (Чебыкина) Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Белоусова (Свешникова) Настасья Егоровна

Мать ребёнка: Свешникова (Чебыкина) Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
1738

Дочь: (Свешникова) Стефанида Егоровна

Мать ребёнка: Свешникова (Чебыкина) Евдокия Герасимовна

Смерть
После 1770

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