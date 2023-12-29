Свешников Егор Петрович
Место рожденияМосква, Царство Русское
Дата рождения1711
Дата смертиПосле 1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Свешников Пётр Васильевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1727
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Белоусова (Свешникова) Настасья Егоровна
Мать ребёнка: Свешникова (Чебыкина) Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
1738
Дочь: (Свешникова) Стефанида Егоровна
Мать ребёнка: Свешникова (Чебыкина) Евдокия Герасимовна
Смерть
После 1770