Свешников Андрей Петрович
Место рожденияМосква, Царство Русское
Дата рождения1670
Дата смерти1735
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Свешников Пётр Васильевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1705
Сын: Свешников Фёдор Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1706
Сын: Свешников Трофим Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: не указана