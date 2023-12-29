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Свешников Андрей Петрович

Место рождения

Москва, Царство Русское

Дата рождения

1670

Дата смерти

1735

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Свешников Пётр Васильевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1705

Сын: Свешников Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1706

Сын: Свешников Трофим Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Свешников Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1735

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