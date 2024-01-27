Городская Василиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Городской Владимир Лаврентьевич
Отец ребёнка: Городской Лавр Моисеевич
Ставропольский край, Курский р-н, с. Правокумка
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Тумасова Нина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Городской Лавр Моисеевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Городской Андрей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Городской Лавр Моисеевич
Смерть
Неизвестно