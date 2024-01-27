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Городская Василиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Городской Владимир Лаврентьевич

Отец ребёнка: Городской Лавр Моисеевич

Ставропольский край, Курский р-н, с. Правокумка
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Тумасова Нина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Городской Лавр Моисеевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Городской Андрей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Городской Лавр Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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