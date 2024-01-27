Тумасова (Городская) Нина Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1927
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Рождение ребёнка
16.12.1950
Сын: Тумасов Евгений Георгиевич
Отец ребёнка: Тумасов Георгий Арамович
Рождение ребёнка
09.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тумасов Георгий Арамович
Рождение ребёнка
1964
Сын: Тумасов Андрей Георгиевич
Отец ребёнка: Тумасов Георгий Арамович
Смерть
1996
Ставропольский край, г. Георгиевск