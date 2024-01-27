Тумасова (Городская) Нина Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тумасова (Городская) Нина Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Городской Лавр Моисеевич

Мать: Городская Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
16.12.1950

Сын: Тумасов Евгений Георгиевич

Отец ребёнка: Тумасов Георгий Арамович

Рождение ребёнка
09.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тумасов Георгий Арамович

Рождение ребёнка
1964

Сын: Тумасов Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Тумасов Георгий Арамович

Смерть
1996
Ставропольский край, г. Георгиевск
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