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Тумасов Евгений Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1950

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

Около 1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1950

Отец: Тумасов Георгий Арамович

Мать: Тумасова Нина Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Около 1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ставропольский край, г. Георгиевск
Рождение ребёнка
Около 1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ставропольский край, г. Георгиевск
Рождение ребёнка
Около 1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ставропольский край, г. Георгиевск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2012
Ставропольский край, г. Георгиевск
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