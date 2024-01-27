Тумасов Евгений Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1950
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1950
Рождение ребёнка
Около 1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ставропольский край, г. Георгиевск
Рождение ребёнка
Около 1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ставропольский край, г. Георгиевск
Рождение ребёнка
Около 1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ставропольский край, г. Георгиевск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2012
Ставропольский край, г. Георгиевск