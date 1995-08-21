Городской Андрей Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти21.08.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Около 1952
Мать ребёнка: Городская Эмма Михайловна
Рождение ребёнка
29.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Городская Эмма Михайловна
Рождение ребёнка
17.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Городская Эмма Михайловна
Смерть
21.08.1995
Россия, Краснодар