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Городской Андрей Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

21.08.1995

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

Около 1952 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Городской Лавр Моисеевич

Мать: Городская Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Городской Олег Андреевич

Мать ребёнка: Городская Эмма Михайловна

Рождение ребёнка
29.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городская Эмма Михайловна

Рождение ребёнка
17.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городская Эмма Михайловна

Смерть
21.08.1995
Россия, Краснодар
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