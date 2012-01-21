Городская Эмма Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти21.01.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1952
Отец ребёнка: Городской Андрей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
29.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Городской Андрей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
17.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Городской Андрей Лаврентьевич
Смерть
21.01.2012
Россия, Краснодар