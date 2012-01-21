Городская Эмма Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГородская Эмма Михайловна

Городская Эмма Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

21.01.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1952 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Городской Олег Андреевич

Отец ребёнка: Городской Андрей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
29.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городской Андрей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
17.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городской Андрей Лаврентьевич

Смерть
21.01.2012
Россия, Краснодар
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close