Чарочкина (Пелишенко) Анастасия Киприановна
Место рождения
Дата рождения26.10.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1852
Бракосочетание
12.10.1869
Рождение ребёнка
1870
Сын: Чарочкин Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Чарочкин Максим Федорович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Чарочкин Кондрат Максимович
Отец ребёнка: Чарочкин Максим Федорович
Рождение ребёнка
04.10.1881
Сын: Чарочкин Алексей Максимович
Отец ребёнка: Чарочкин Максим Федорович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Тягунова Варвара Максимовна
Отец ребёнка: Чарочкин Максим Федорович
Рождение ребёнка
06.11.1891
Дочь: Дончева Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Чарочкин Максим Федорович
Рождение ребёнка
06.10.1897
Дочь: Савельева Харитина Максимовна
Отец ребёнка: Чарочкин Максим Федорович
Рождение ребёнка
06.10.1897
Дочь: Шаталова Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Чарочкин Максим Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно