Чарочкина (Пелишенко) Анастасия Киприановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарочкина (Пелишенко) Анастасия Киприановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

26.10.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1852

Отец: Пелишенко Киприан Григорьевич

Мать: Пелишенко Матрона Ивановна

Бракосочетание
12.10.1869

Муж: Чарочкин Максим Федорович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Чарочкин Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Чарочкин Максим Федорович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Чарочкин Кондрат Максимович

Отец ребёнка: Чарочкин Максим Федорович

Рождение ребёнка
04.10.1881

Сын: Чарочкин Алексей Максимович

Отец ребёнка: Чарочкин Максим Федорович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Тягунова Варвара Максимовна

Отец ребёнка: Чарочкин Максим Федорович

Рождение ребёнка
06.11.1891

Дочь: Дончева Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Чарочкин Максим Федорович

Рождение ребёнка
06.10.1897

Дочь: Савельева Харитина Максимовна

Отец ребёнка: Чарочкин Максим Федорович

Рождение ребёнка
06.10.1897

Дочь: Шаталова Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Чарочкин Максим Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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