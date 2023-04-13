Пелишенко Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1852
Дочь: Чарочкина Анастасия Киприановна
Отец ребёнка: Пелишенко Киприан Григорьевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Пелишенко Порфирий Киприанович
Отец ребёнка: Пелишенко Киприан Григорьевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Татьяна Киприановна
Отец ребёнка: Пелишенко Киприан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно