Пелишенко Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелишенко Матрона Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1852

Дочь: Чарочкина Анастасия Киприановна

Отец ребёнка: Пелишенко Киприан Григорьевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Пелишенко Порфирий Киприанович

Отец ребёнка: Пелишенко Киприан Григорьевич

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Татьяна Киприановна

Отец ребёнка: Пелишенко Киприан Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелишенко Киприан Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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