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Чарочкин Алексей Максимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

04.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1881

Отец: Чарочкин Максим Федорович

Мать: Чарочкина Анастасия Киприановна

Бракосочетание
11.11.1909

Жена: Чарочкина Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
18.04.1913

Дочь: Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Чарочкина Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
17.09.1914

Дочь: Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Чарочкина Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
03.01.1918

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Чарочкина Прасковья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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