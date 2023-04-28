Чарочкин Алексей Максимович
Место рождения
Дата рождения04.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1881
Бракосочетание
11.11.1909
Рождение ребёнка
18.04.1913
Дочь: Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Чарочкина Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
17.09.1914
Дочь: Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Чарочкина Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
03.01.1918
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Чарочкина Прасковья Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно